Baeza, ambicioso en su presentación: "Intentaremos meternos en Europa"

El centrocampista Miguel Baeza aseguró este martes, tras firmar su nuevo contrato con el Celta de Vigo hasta el 2025, que llega a Balaídos con el objetivo de "hacer un gran año" para devolver al club a una competición europea.

"Estoy preparado para dar este gran paso, vengo de hacer un gran año en Segunda B y de jugar competiciones europeas jugando contra las mejores canteras de Europa. Voy a intentar dar todo por este club y estos colores, vamos a intentar hacer un gran año y poder meternos en competiciones europeas", declaró.

El ex futbolista del Real Madrid Castilla, por el que el club celeste pagó algo más de dos millones de euros, dijo estar viviendo "el sueño de cualquier futbolista" tras dar el salto a LaLiga Santander.

"Por mi cabeza pasan muchas cosas: muchos nervios, ilusión y motivación por llegar a este gran club. Poco a poco se va a asentando en mi cabeza la oportunidad de poder debutar en Primera", comentó Baeza.

El atacante completó su primer entrenamiento a las órdenes de Óscar García Junyent, con el que mantuvo una charla sobre el césped del campo de las instalaciones deportivas de A Madroa.

"Soy muy humilde, muy trabajador y no me gusta perder a nada. El compañerismo para mí es fundamental, si tengo que dar una carrera por el compañero me la doy. Salgan o no salgan las cosas, hay que trabajar y ser muy humilde”, destacó.

Definió al Celta como "un club histórico" de la máxima categoría, con jugadores “"de nombre"como Iago Aspas o Hugo Mallo, por eso promete "trabajo" para ganarse la confianza del técnico catalán.