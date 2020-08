Bagni animó al Nápoles a jugarle sin miedo al Barça

Nápoles y Barcelona se vieron las caras en Italia a finales de febrero. Ese partido terminó 1-1. Y falta la vuelta.

El Camp Nou recibirá a los de Gattuso este sábado. Salvatore Bagni, leyenda del Nápoles, cree que los italianos pueden dejar fuera de la Champions al Barça si se lo proponen.

"El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y tiene al mejor jugador del mundo. Sin embargo, hay que analizar el momento, y el Nápoles con la llegada de Gattuso ha vuelto a ser un equipo que sabe lo que quiere. Los 'culés', tras el parón, no me parecieron invencibles. Para mí no hay un favorito, pero los 'azzurri' merecieron ganar ya en la ida", contó a 'AS'.

A Bagni no le sorprende lo más mínimo que el Barça haya sufrido un bajón: "Después de tantos años ganándolo todo es absolutamente normal. Los hombres clave empiezan a tener una edad, las piernas cambian y el relevo, a estos niveles, nunca es fácil. Jugar en el Barça es complicadísimo. Este año sufrieron, pero pueden arreglarlo ganando la Champions. Yo obviamente espero que caigan en los octavos".