Bailly cree que el United le quiere renovar para traspasarle

Fichado a golpe de talonario por el Manchester United en 2016, Eric Bailly no ha encontrado la estabilidad necesaria como para triunfar en Old Trafford. Tampoco las lesiones han respetado a un jugador que prometía mucho, pero que se ha quedado un poco en el camino y apenas ha alcanzado ahora los 100 partidos oficiales en su quinta temporada en Inglaterra.

Aunque aún no acaba contrato en este 2021, sino el año que viene, el central cree que los intentos de renovación del club inglés solo atienden al deseo del equipo de venderle por una mayor cantidad.

Una fuente cercana al futbolista reconoció a 'Sky Sports' que Bailly siente que Solskjaer no tiene confianza en sus aptitudes y no está dispuesto a renovar para seguir en el banquillo. El futbolista piensa que aún tiene una larga carrera por delante y no quiere estar tanto tiempo viendo cómo son sus compañeros los elegidos en el once.

Y paralelamente, el Manchester United tampoco quiere dar minutos a un jugador que podría marcharse gratis en un año o por el que, cuando menos, tendrá que aceptar una oferta mucho más baja de los 38 millones de euros que costó en su momento.

Bailly arrancó con bastantes minutos esta campaña en el Manchester United, pero, de un tiempo para acá, prácticamente no ha contado más allá de la Europa League.