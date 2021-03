Bailly se hartó y está decidido a dejar Old Trafford

Las dudas han ido últimamente de la mano de Eric Bailly. Su contrato con el United acaba en 2022, pero la entidad estaba dispuesta a ofrecerle tres años más.

Sin embargo, Bailly no parece dispuesto a prorrogar ese vínculo, o eso deja entrever 'The Sun'. Afirma el rotativo británico que el jugador se ha cansado de estar en el banquillo.

La suplencia que peor le sentó a Bailly fue la última. Ante el AC Milan, Solskjaer ni se acordó del defensa.

Alguien cercano a Bailly dijo a 'The Sun' que no se siente respetado por el técnico: "Ya ha tenido suficiente, no se siente querido. No entiende la forma en que lo tratar. Siente que lo más sencillo es dar un paso a un lado. Es una lástima porque Bailly siempre dice que ama el club y siente el respeto de la afición, pero tiene que pensar en su futuro".