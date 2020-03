"Bajarnos el sueldo debería ser evidente, pero no es fácil"

Gündogan parece tener las ideas claras. Apostó por una rebaja salarial a los futbolistas, algo que calificó de "evidente", pero reconoció que llevarlo a cabo se antoja harto complicado.

Así lo explicó, en una entrevista por videollamada concedida a la cadena alemana 'ZDF'. "Debería ser algo evidente", expuso Gündogan, cuestionado por la rebaja salarial a los jugadores propuesta por la Premier.

"Eso sí, he de admitir que no es nada fácil. Estamos hablando de una situación excepcional que es difícil de captar en un primer momento", agregó el centrocampista del City.

Cuestionado por la agenda de su club, con la vuelta a los entrenamientos prevista para finales de abril, Gündogan se mostró escéptico. "Siendo sincero, no me lo imagino. No sé si es algo realista", respondió.

"El gimnasio debería estar cerrado, pero nosotros podemos seguir haciendo uso de él. Nos permite mantenernos en forma", dijo, al respecto de las restricciones que el club les ha puesto a sus jugadores.

También tuvo que responder a la gran pregunta de estos días, ¿aceptaría acabar la temporada y que el Liverpool fuese campeón? "Para mí estaría 'o.k'. Hay que ser así de deportista", contestó el germano, para finalizar.