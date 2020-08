Bajas, continuidades, análisis... el Bayern pasa revista

Con el equipo centrado en el choque de cuartos de final de la Champions ante el Barcelona, la cúpula del Bayern de Múnich sigue trabajando en el futuro de la entidad.

Karl-Heinz Rummenigge, presidente de honor del club, charló en 'AZ' de varios temas de actualidad. Para empezar, se refirió a Thiago Alcántara, quien tiene los dos pies fuera del club.

"Ha habido suficientes conversaciones entre él y Hasan Salihamidzic. Por un momento, pareció que quería quedarse. Thiago tiene ahora 29 años y cuando cumpla los 30 tendrá más difícil encontrar un gran club en Europa. Es algo que hay que intentar entender. Thiago jugó en un grande en España, otro grande en Alemania y ahora parece que le gustaría hacerlo en un grande de Inglaterra", explicó Rummenigge.

El mandatario aseguró la continuidad de Tolisso y Luchas Hernández: "Es importante tener una plantilla larga y fuerte. Y nos gusta desarrollar jóvenes para tener más fortaleza en el equipo. Con Lucas, hay que tener paciencia. Ha tenido mala suerte con las lesiones y se ha perdido muchos partidos. Nos pasó parecido con Lizarazu. Tenía problemas, se convirtió en campeón del mundo y cuando dejó atrás las lesiones fue uno de los mejores de la historia del Bayern. Estamos seguros con Lucas Hernández".

Por otra parte, Rummenigge reconoció que Flick había vuelto a sacar lo mejor de Boateng: "Se ha convertido de nuevo en un jugador fiable, con buen rendimiento. Y creo que está feliz en el Bayern.

Para concluir, habló del futuro de Alaba, que podría salir: "Sabemos lo que tenemos con David y David sabe lo que tiene en el Bayern. Su padre me llamó y me dijo que las discusiones debían ser tranquilas y no tensas. Estoy de acuerdo. Siempre existe la posibilidad de llegar a un acuerdo serio y justo. David es importante para nosotros, es un jugador de talla mundial, capaz de jugar de central y como lateral izquierdo".