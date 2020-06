Bakambu, agradecido con el Barça pese a su frustrado fichaje

En unas declaraciones ofrecidas a los micrófonos de 'RFI', Cédric Bakambu, jugador del Beijing Guoan, quiso hablar sobre el frustrado fichaje por el Barcelona.

Y es que el delantero francés de origen congoleño estuvo a punto de llegar al conjunto azulgrana, pero lo descartó en pleno viaje, por lo que Bakambu tuvo que volver por donde vino.

Pese a ello, el propio jugador reconoció que no se siente frustrado por lo sucedido, sino agradecido por el interés de los catalanes: "Sobre el Barcelona, ​​que me quiso fichar en la última ventana de fichajes de invierno, ni siquiera tuve una decepción".

Y añadió: "Hubiera sido un buen premio, no me lo esperaba, eran las últimas horas del mercado y tenía otras posibilidades más concretas, pero sucedió".

Bakambu no guarda rencor al Barça, ni mucho menos, sino todo lo contrario: "Además, ser codiciado por el Barça es muy halagador y me motiva para el futuro, porque siempre tengo en un rincón de mi cabeza el regreso a Europa. Saber que un club tan grande pensó en mí multiplica mi motivación. ¡China no es un retiro, solo tengo 29 años!".