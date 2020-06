Balboa estalló contra Griezmann: "Parece que tiene 14 años"

El ex jugador del Real Madrid Balboa pasó por 'El Chiringuito' para analizar cómo fue la primera jornada de LaLiga tras el obligado parón por la pandemia de coronavirus.

Comentando la goleada del Barça por 0-4 ante el Mallorca, Balboa no se cortó ni un pelo a la hora de criticar la falta de adaptación de Antoine Griezmann al estilo del Barcelona y sus compañeros.

"Es uno de los mejores jugadores que hay en Europa y va a un Barcelona en el que están Messi y Suárez. Pero es que Griezmann no ha aparecido. Y si no te hacen un hueco, te lo haces tú. Porque yo me he recorrido muchos países y me he hecho un hueco", cometnó Balboa, que no dudó en recriminarle que no esté haciendo nada por adaptarse en el juego.

"Parece que son juveniles, parece que son niños de 14 años. Eres un campeón del mundo. ¿No eres capaz de adaptarte al juego de Messi, de Suárez y del Barça? Es una cuestión de actitud, de querer. Si Braithwaite lo hace y acaba de llegar, y viene del Leganés, pero calladito hace sus cosas y lo demuestra en el campo", sentenció visiblemente enfadado.