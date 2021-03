"¿Bale? A algunos les gusta imaginar historias"

Gareth Bale fue la estrella del triunfo del Tottenham ante el Burnley. El galés afronta una racha que no conocía desde 2018 y se llevó los elogios de su entrenador, José Mourinho.

"No hay entrenador en el mundo que no vaya a poner a Gareth Bale si está en buenas condiciones. No hay ninguno, pero ahora está mejor que nunca", admitió el técnico portugués en rueda de prensa.

Aseguró Mourinho que "no se trata solo de los dos goles que marcó", sino que también "es fundamentalmente su físico. Ahora no está inactivo".

"Tiene cambios de ritmo en la velocidad que imprime a sus acciones. Incluso en el área donde juega, algunas veces por fuera, otros por dentro, ha jugado muy bien y su estado de forma es muy bueno. Estoy satisfecho porque ha ayudado a que el equipo gane, y es lo más importante, estoy contento por él", aseveró.

Por último, Mourinho lanzó un dardo a la prensa sobre las informaciones de Bale: "Algunas veces la gente escribe cosas. A algunos de ustedes les gusta imaginar historias. Necesitan escribir historias y decir cosas que no son realmente ciertas", sentenció.