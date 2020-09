Bale, ¿cedido al United mientras ficha a Jadon Sancho?

El Manchester United quiere cubrirse las espaldas en caso de que no logre fichar a Jadon Sancho del Borussia Dortmund y ahí es donde entra Bale. Zidane no cuenta con él y, según informa 'Mundo Deportivo', los 'red devils' no verían mal incoporarle como cedido por un año.

El motivo es que las negociaciones por Jadon Sancho con el Borussia Dortmund no están yendo del todo bien. Quizá haya que esperar una temporada antes de acercar del todo las posturas. Durante este tiempo, Solskjaer necesita a un atacante y Gareth encaja en el perfil.

La idea de los ingleses no es para nada plantearse una compra. Sería tenerle en sus filas en lo que consiguen convencer a los alemanes. No es lo que desea el Real Madrid, que quiere que se marche este mismo verano y debe buscar una venta, pues pagarle lo que le queda de contrato no es viable.

Si Bale acaba arribando al Manchester United, se harán con un efectivo de mucha experiencia en la Premier League, pero que no está en forma. Hace ya bastantes años que no se encuentra a su máximo nivel en España y de ahí que se le esté buscando salida.