"Bale en el Barça al lado de Messi sería 'Pichichi' de la Liga"

Durante el programa de este lunes de 'El Chiringuito', el argentino 'Loco' Gatti quiso ofrecer su opinión sobre la calidad del jugador del Real Madrid Gareth Bale, muy criticado por su rendimiento en el conjunto blanco.

Y es que el comentarista del conocido programa tiene una opinión muy diferente a la del resto de los participantes: "A Bale te lo llevas al Barcelona y lo pones al lado de Messi que pone esos pases y se convierte en 'Pichichi' de la Liga".

"Lo que pasa es que en el Real Madrid no lo saben usar y no tiene respaldo. En el Barça lo pones al lado de Messi y no lo agarras, corre en el aire, es una bala este jugador", añadió el conocido ex guardameta de 75 años.

En lo que va de esta inusual temporada, el delantero galés ha sido capaz de anotar tres tantos y ofrecer otras tres asistencias de gol en 19 encuentros oficiales. En total, acumula 105 dianas en 250 partidos como jugador 'merengue'.