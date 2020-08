"Bale es un buen profesional y siempre está en forma"

Gareth Bale jugará con Gales ante Finlandia y Bulgaria en las primeras jornadas de la Liga de Naciones y volverá a vestirse de corto tras un tramo final de la Liga en el que Zinedine Zidane no contó nada con él.

Esto no ha sido óbice para que Ryan Giggs le haya vuelto a convocar con el combinado británico. Así defendió su inclusión: "Para mí, como seleccionador, no es algo nuevo. No ha tenido minutos y así ha sido en los últimos 18 meses. He tenido que lidiar con eso. Él es un buen profesional y siempre se mantiene en forma".

El ex jugador del Manchester United defendió la importancia de Bale con Gales: "Ha estado disponible para mí en todos los partidos. Uno siempre quiere que sus jugadores tengan más minutos, pero no siempre se logra. De todas formas, la manera en que Gareth se cuida, llega a la concentración y espera con ganas el partido no ha cambiado".

Giggs no habló de la posible marcha de Bale del Real Madrid y reconoció que es un tema que no le preocupa mucho: "No he hablado de eso con él. Es un jugador y una persona experimentada en el manejo de una situación así. Hablo con él en la concentración para ver cómo está mental y físicamente. Siempre está en buena disposición y emocionado de estar en la concentración".

"¿Marcharse cedido antes de la Euro? Es algo a lo que me adaptaría. Nunca voy a conseguir la plantilla perfecta o el once inicial. Siempre hay algo, un jugador que no juega o una lesión tardía. Si esto es un problema en seis meses, tendremos que verlo. No veo que sea un problema ahora", sentenció sobre el todavía jugador del Real Madrid.