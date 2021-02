"Bale es una sombra del jugador que fue"

No hay día que pase en Inglaterra que en el que Gareth Bale no tenga que hacer frente a una crítica o comentario por su rendimiento. Le atacó Graeme Souness por su escasa hambre y ahora le ha llegado el turno a su ex compañero de equipo Jamie O'Hara.

El ex 'spur' fue especialmente duro en 'Daily Mail': "Parece una sombra del jugador que fue. Esta cesión está siendo un desastre. He jugado con él y siempre tuvo una gran confianza, creía mucho en sí mismo y era hasta un punto arrogante, pero ahora...".

En el mismo medio desean saber "dónde está el Bale de 2003". "Gales y el golf no son el atajo adecuado para llegar a la élite de la Premier League", incidió el 'Daily Mail'.

A Bale incluso le compararon con dos grandes decepciones de los últimos tiempos como Eden Hazard o Alexis Sánchez. Y le invitan a trabajar más: "El talento debe nutrirse, hay que alimentarlo, debe ser cuidado".

Desde su vuelta al Tottenham, Gareth Bale solo ha disputado 15 partidos y apenas ha marcado cuatro goles. De seguir así, irremediablemente tendrá que acabar su carrera en una liga menor muy pronto.