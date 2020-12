"Bale está enfermo, pero no tiene el coronavirus"

Gareth Bale fue una de las ausencias del Tottenham en su último partido de Premier League contra el Crystal Palace (1-1). Cuestionado por ello, José Mourinho explicó en rueda de prensa que su baja se debió a enfermedad.

Eso sí, apagó de inmediato cualquier alarma nada más empezar su respuesta: "No se siente muy bien. Por supuesto, quiero decir que no es coronavirus. Se hizo varios test, no hay posibilidades de que sea eso".

"Sí que tiene una especie de gripe, algo así, y no se siente muy bien", continuó Mourinho, que agregó que le espera para medirse al Liverpool: "Estaba enfermo, nada de COVID-19, tampoco una gripe que le vaya a tener una semana en la cama. Creo que para el miércoles estará bien".

Por lo pronto, entre molestias y descansos, Gareth Bale apenas suma 508 minutos en nueve partidos con el Tottenham. El último de sus dos goles en su regreso a los 'spurs' fue el pasado día 3, ante el LASK Linz en Europa League.