"Bale está funcionando muy bien; por supuesto que quiere jugar"

Todo aficionado 'spur' está deseando volver a ver en el ruedo a Bale con la camiseta del Tottenham. Es un anhelo prioritario, incluso para Mourinho, que dejó en el aire la posibilidad de que el galés goce de minutos ante el West Ham.

"Por supuesto que quiere jugar. Quería jugar desde el día que llegó pero no fue posible. No te voy a decir si va a jugar o no. Lo que te diré es que está funcionando muy bien. Está trabajando de la manera en que probablemente no ha podido hacerlo durante algún tiempo", explicó el portugués.

El Tottenham quiere engancharse a los primeros puestos de la tabla en la Premier League, y para ello es vital el triunfo este domingo. Los 'spurs', según Mourinho, vienen trabajando bien, aunque al ritmo de Bale, el foco principal de la atención.

"La planificación de las últimas sesiones se centró mucho en él. Su condición es buena. Si juega el domingo o el jueves, todavía no hemos tomado una decisión. Cada jugador es un jugador muy importante, pero la situación de Gareth es muy especial por su historia en este club. Nos preocupamos por él tanto como él por el Tottenham", añadió.

Mourinho, además, se mostró feliz con su plantilla tras el fichaje de Joe Rodon. "Tenemos una plantilla donde cada jugador tiene que luchar mucho por un lugar en el equipo. Creo que se puede ver a Son y Bale jugando juntos, y también a los dos juntos en el banquillo, y también a los dos disfrutando de un té caliente en el palco", señaló.

"Tengo tantas buenas opciones que me niego a decir que cualquiera sea la primera opción", avanzó Mourinho, antes de concluir sobre Reguilón: "Estamos todos contentos con eso. Fue genial escuchar de Sergio, que estaba en el vestuario con él en Madrid, que Gareth parece un chico diferente. Si puede irse a casa y compartir esa felicidad con su familia, entonces eso es genial".