"Bale no iba a ninguna parte con el Madrid, estaban pasando tonterías"

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, aseguró que el futbolista Gareth Bale ha vuelto a sonreír y que después de unos "tiempos difíciles" ahora ha vuelto a disfrutar.

"Le encanta (el Tottenham). Lo más importante es que ha vuelto a sonreír y que está disfrutando de la vida", dijo el agente en declaraciones a 'Sky Sports' este jueves.

Sobre su salida del Real Madrid, Barnett dijo que Bale tenía que ir a "algún sitio donde quisiera estar" y que no era una cuestión de dinero: "No iba a ninguna parte con el Madrid. Todo estaba en un punto muerto y estaban pasando tonterías en ambos lados".

"Tuvo varias ofertas que no eran las adecuadas para él. Cuando vino el Tottenham sabía que era lo correcto. Ha pasado una etapa mala y ahora va a disfrutar. Se merece ser feliz. Probablemente es uno de los mejores embajadores de Gran Bretaña", apuntó Barnett.

Por otro lado, el agente confirmó al diario 'AS' la venta de su agencia de representación, una de las más potentes del mundo, a un gigante estadounidense. Por ello, Barnett pasará a ser el presidente de la multinacional 'ICM Stellar'.

El acuerdo al que se ha llegado habría tenido unas cifras que oscilan alrededor de los 150 millones de euros, una operación que ha aparecido en medios tan importantes como 'The New York Times' o el 'Financial Times'.

'Stellar Group', que ya será 'ICM Stellar', tiene en su cartera de clientes a más de 800 futbolistas, entre los que destaca Bale por haber sido el traspaso más caro. En España, Barnett dirige la carrera de jugadores de renombre como Saúl.