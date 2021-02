"Bale lleva dos años retirado"

En 2018, Tony Cascarino, ex jugador del Chelsea y ex internacional irlandés, avisó a Gareth Bale de que no se fuese con José Mourinho. Por aquel entonces, el luso entrenaba al Manchester United.

Finalmente, los rumores no se cumplieron y el galés se quedó en el Madrid. Pero el destino quiso que se encontrara con el técnico en la Premier, aunque en las filas del Tottenham.

Casi tres años después de sus palabras, Cascarino volvió a hablar de Bale. Y no muy bien, ya que aseguró en 'Talksport' que lleva mucho tiempo sin ser futbolista: "Lleva dos años retirado".

"No me gustaron los comentarios de su agente, que Gareth está básicamente listo para la jubilación y acercándose al final de su carrera... Imagina que eres un colega en el vestuario y estás pensando, '¿has venido aquí para prepararte para la jubilación?", dijo en relación a las palabras de Barnett.

Cascarino exculpó al galés de las palabras de su representante, pero no por su juego: "Bale no ha dicho nada, es su agente, pero si eres del Tottenham o el mismo Mourinho, te quedarías pensando, 'este jugador ha venido aquí para retirarse y divertirse. Tal y como estaba jugando, creo que Bale se retiró hace dos años".

"Creo que la afición del Real Madrid tenía razón, han visto a un jugador que había tirado la toalla. No del todo, pero no parecía tener ganas de demostrar lo bueno que puede ser. Desde luego no ha hecho eso en los últimos 18 meses", concluyó.