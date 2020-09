Bale llevará el '9', y no será la primera vez

El '9' del Tottenham será Bale, aunque no juegue de '9', claro está. Los dorsales han perdido gran parte de su significado hoy en día, pero siguen teniendo un aura mágica. Bale no puede llevar el '11', pero sí el '9', y no es la primera vez.

En el Southampton tuvo el '37', y luego pasó al '22'. En el Tottenham comenzó con el '16', y luego estuvo llevando el '3' hasta que su reconversión a extremo fue total, y se calzó el '11' con el que ya saltó al Real Madrid.

En su presentación como nuevo jugador, de nuevo, del Tottenham, se reveló que llevará el '9', y él reveló que no será la primera vez. Lo que hace a más de uno preguntarse, y con razón, cuándo vistió Bale el número 9.

"Ya lleve este número en una pretemporada aquí, en el Tottenham. ¿Te acuerdas de cuando cambié del '3' al '11'? Van der Vaart todavía estaba aquí", explicó Bale, mientras hacía una fotografía a su nueva camiseta.

Y explicó el lío. "En la pretemporada quise cambiar el número. Pensé en el '10', pero lo tenía Michael Owen, así que en pretemporada, en Nueva York llevé el '9", recordó el galés.

Su nuevo dorsal lo llevó Vincen Janssen hasta su marcha a Monterrey hace un año. Nadie lo vistió durante la 2018-19. El '11' es de Erik Lamela, y el '10', de Harry Kane.