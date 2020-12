Bale no completa un partido de clubes desde de enero

José Mourinho siempre dijo que tenía un plan para Gareth Bale. El galés llegó lesionado al Tottenham Hotspur y se integró en su ex equipo más tarde, pero lo cierto es que cuatro meses después, sigue sin estar al 100%.

De momento y pese a que también sufrió algunos problemas físicos, el tridente titular de Mourinho es el que conforman Heung-min Son, Harry Kane y Steven Bergwijn. Mientras, Bale combina algunas titularidades con ausencias totales.

El delantero cedido por el Real Madrid suma hasta el momento 368 minutos con el Tottenham, repartidos en siete partidos de los cuales cinco disputó desde el inicio. Eso sí, aún no ha podido completar ninguno.

Importante dato este, porque Gareth Bale lleva sin jugar los 90 minutos en un partido de clubes desde el pasado 4 de enero, en la victoria del Real Madrid por 0-3 sobre el Getafe. Después llegó el partido de Copa con Unionistas, donde metió su último gol como madridista, se lesionó e inició su último calvario.

Con Gales sí que ha completado dos partidos, ante Bulgaria en septiembre y frente a Irlanda el pasado 15 de noviembre. Después jugó una hora contra Finlandia y en su vuelta con el Tottenham tras esta última ventana internacional, solo tuvo 67 minutos contra el Ludogorets. Ante City y Chelsea, dos duelos clave, ni participó.

Eso sí, el lenguaje corporal de Bale este pasado fin de semana no mostraba enfado o inquietud. Al galés se le vio departir tranquilamente con Ben Davies en el banquillo y sonreía mientras calentaba en la banda, aunque no entró al campo. De momento, pese a que aún no está al 100% y el Tottenham le sigue esperando, el delantero parece tenerlo todo bajo control.