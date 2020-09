"Bale no ha sido un peso, nunca he tenido problemas con él"

Zinedine Zidane se sentó por primera vez en la silla de la sala de prensa para analizar la situación del equipo y de sus jugadores a falta de un día para el debut en LaLiga frente a la Real Sociedad. Como no podía ser de otra forma, la mayoría de las preguntas fueron dirigidas hacia Gareth Bale.

"Hay negociaciones. Yo sé lo que ha hecho Gareth en este equipo y estas cosas pueden pasar. Lo único que puedo decir ahora mismo es que no está firmado y lo que ha hecho nadie lo va a discutir. Si ahora hay un cambio para él, le deseo lo mejor", afirmó Zidane.

Al técnico blanco le preguntaron sobre su opinón y sobre si al galés le ha sobrado un año en el Madrid: "No creo. La vida es así y hay que aceptar las cosas. Si se ha quedado es por algo y, al final, ahora estamos otra vez con este tema. Lo más importante es el jugador y lo que él quiere hacer. Mi opinión es la misma porque hay que hacer las cosas juntos, con el club y con el jugador, que es el que elige".

"Nunca he tenido problemas con Bale ni ha sido un peso. Hemos tenido dificultades y quizá no jugó como se debería por algunas cosas y ya está. Si no es Gareth, va a ser otro. Somos 25 jugadores y siempre voy a contar con todos. Lo más importante es que los jugadores compitan y es lo que quiero de ellos", continuó Zinedine Zidane.

En cuanto a la salida de Reguilón, el entrenador del Madrid confirmó que se marchará al Tottenham porque no tiene sitio para el lateral.

"Quiero felicitar a Reguilón por lo que ha hecho. Nosotros tenemos dos jugadores en cada puesto y nada más. Tengo a dos laterales y no puedo tener a cuatro, a cinco... Le vamos a desear a Reguilón lo mejor posible y se merece estar jugando en el Tottenham por lo que ha hecho en el Sevilla", expresó 'Zizou'.

Hazard, la preparación y la Real

"Hemos tenido tiempo para estar preparados. Nosotros tenemos la suerte de poder volver a jugar al fútbol. Queremos ganar lo máximo posible. Si jugamos como un equipo como el año pasado, tendremos la oportunidad de ganar cosas. Sabemos que cada año es difícil y tenemos que estar prepadores", indicó un Zidane confiado antes del debut en Liga.

El entrenador galo aseguró que no tiene prisas con Hazard, que tampoco ha podido estar con el grupo por unas molestias musculares: "Lo importante son sus sensaciones. Tenemos tiempo para preparar la temporada y él lo único que necesita es estar al 100% y nosotros vamos a trabajar".

Para acabar, a Zidane le ha gustado comenzar la temporada ante un equipo fuerte como la Real Sociedad. "Es un equipo que juega bien y corren mucho. Es un campo complicado y lo que queremos es hacer el desafió de la pasada temporada en la liga. Vamos a defender el título con ganas", concluyó el entrenador 'merengue' en su primera rueda de prensa del curso.