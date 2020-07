Malas noticias para el Madrid: Bale desea quedarse dos años más

Volvió a hablar Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, y esta vez lo hizo para apaciguar un poco los ánimos. Después de que Zidane ni le convocara para el último partido de Liga, el representante del futbolista tuvo un tono conciliador. Eso sí, avisó de que Bale no quiere irse a ninguna parte.

"Está feliz en el Madrid y tiene la idea de estar dos años más en el Real Madrid", adelantó Barnett a la 'BBC'. "Gareth no busca sobrevivir a Zinedine Zidane. El señor Zidane ha tenido mucho éxito en el club", continuó el representante.

"No hay odio hacia Zidane. Simplemente, no quiere jugar con él. Gareth entrena todos los días y entrena bien", insistió Barnett.

Aprovechando la oportunidad, el agente del galés volvió a sacar pecho por la calidad de Bale, que no ha podido demostrar su buen fútbol casi en ningún momento de una polémica temporada en el conjunto blanco.

"Gareth es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores del mundo no se van cedidos. Ahora, es difícil que alguien vaya a poder pagar su ficha. Es una pena que el Real Madrid no le utilice ahora, pero no se irá", sentenció Barnett.