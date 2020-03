'¿Bale o Vinicius? Aquí no hay nadie por encima de otros'

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, pasó por rueda de prensa para hablar del cara a cara que enfrentará al conjunto 'merengue' ante el Betis en el estadio Benito Villamarín.

El técnico francés quiso comenzar la comparecencia valorando el gran nivel del rival verdiblanco: "Sabemos la dificultad del partido. Es un equipo que lo está haciendo muy bien y un campo muy complicado. Es muy buen equipo. Va a ser un partido físico. Vamos a tener que jugar muy bien también a nivel técnico".

El entrenador 'merengue' quiso valorar la oportunidad que tiene de seguir haciendo historia al frente del Madrid: "Es una gran responsabilidad estar al frente del Madrid. Tengo la suerte de poder vivir este gran momento aquí. Cada día aprovecho de lo que se me está dando y de poder vivir en este gran club, que es un orgullo. Aprovecho cada momento que me da este club. Estoy orgulloso".

Sobre la intensidad de algunos técnicos en la banda, como la de Eder Sarabia, 'Zizou' explicó: "Cada uno hace su trabajo y lo intenta hacer bien. En el momento del partido, la tensión de cada uno no la podemos controlar. Cada uno tiene su trabajo y no voy a opinar si está bien o mal porque no todo el mundo lo vive de la misma manera".

En cuanto a la ausencia de Gareth Bale en el once titular del 'Clásico' y la titularidad de Vinicius, comentó: "Aquí no hay nadie por encima de otros. Intento hacerle ver a mis jugadores que son todos importantes. Podemos opinar, pero no se trata de cuál es más importante. Se trata de que estemos metidos y los jugadores sumen. Luego soy yo el que decide y no es fácil. Yo sé cómo piensa un jugador, que quiere siempre jugar. Yo estoy aquí para tomar decisiones".

También tuvo tiempo el francés de hablar de las medidas que ha tomado el club sobre el brote de coronavirus: "No es mi ámbito saber sobre esto y tenemos gente alrededor que nos dice lo que hacer. Confiamos en la gente que sabe de esto y hacemos lo que nos dicen".

"Es bastante negativo, pero el virus está aquí y mucha gente tiene miedo. Es bueno tener información de los médicos. No es bueno jugar a puerta cerrada, pero está pasando en Francia y en Italia y puede suceder en España", añadió.

¿Hay problemas ante los equipos más pequeños? Zidane respondió: "No hay una cosa en concreto. Nosotros intentamos cada día darlo todo en el campo, pero a veces no te sale. No es porque no lo intentemos. Los jugadores lo dan todo en el campo".

"Me siento respaldado por el club"

Zidane tiene claro que se siente respaldado por el club y no teme por su continuidad: "Lo importante es el cada día. Me siento respaldado por el club, está claro. Los que trabajamos aquí vamos por el mismo camino. Soy entrenador del Madrid de momento, pero el día de mañana puede cambiar. Lo más importante es transmitir en el campo y a los jugadores lo que eres".

En los últimos días ha comenzado a sonar Zidane para entrenar a la Juventus de Turín y a la Selección Francesa, pero el técnico madrileño fue tajante con el tema: "Yo solo estoy aquí y ya he dicho que es una alegría estar aquí. Ni me han contactado ni sé nada. Se dicen muchas cosas desde fuera".

Cuestionado sobre el gran momento que está viviendo Marcelo, el galo comentó: "De Marcelo se habla mucho también. Es importantísimo en nuestra plantilla. Me alegro por el partido que hizo contra el Barça. Todos tenemos que seguir en esta línea".

"Hazard estaba muy tocado tras la lesión"

También hizo un repaso Zidane a la situación de Eden Hazard tras su nueva lesión: "He hablado con él después de la lesión y de la operación. Estaba muy tocado justo después de la lesión y ahora, que la operación ha ido bien, está mejor de ánimo. Ojalá vuelva rápido".

'Zizou' no cree que el gol de Mariano ante el Barcelona en el pasado duelo de Liga le abra la puerta con seguridad a la titularidad: "Lo imporante es que Mariano es como los demás. Tiene que estar preparado. Cuando tienes una plantilla con estos jugadores, que son todos muy buenos, es complicado cada semana dejar a un jugador fuera".