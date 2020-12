Bale podría convertirse en un nuevo 'caso James'

El Real Madrid, que se frotó las manos con la cesión de Gareth Bale al Tottenham, ha comprobado cómo el galés no ha encajado en su ex equipo. Mourinho está contando con él con cuentagotas y Bale no ha sido la estrella que todos esperaban en Londres.

Al equipo blanco se le puede venir encima un problema similar como el que tuvo que afrontar la pasada campaña con James. El colombiano regresó tras una cesión de dos años en el Bayern de Múnich y el conjunto 'merengue' no pudo darle salida y tuvo que quedárselo.

El rendimiento del 'cafetero', que empezó con ganas, terminó siendo deficiente. Ya no estaba con la mentalidad suficiente como para asentarse en Chamartín y terminó saliendo al Everton solo un año después después de una campaña prácticamente inédita.

Pues bien, ahora, teniendo en cuenta que Bale tampoco está convenciendo a nadie en el Tottenham, el Real Madrid podría ver cómo el extremo regresa a la capital de España solo un año después.

En vistas de su rendimiento, los 'spurs' no se plantean comprarle y tampoco ayuda su altísimo salario, que ahora están compartiendo la entidad inglesa y la española.

Así, Gareth empieza a contemplar la posibilidad de que quizás tenga que acabar su contrato -que se alarga hasta 2022- en el equipo blanco. Una opción que no contempla un Real Madrid que ya le considera pasado, sobre todo si Zinedine Zidane, como parece, sigue a los mandos de la nave blanca la próxima campaña.

A sus 31 años, Bale ha disputado nueve partidos con el Tottenham y apenas ha logrado marcar dos tantos, con solo 508 minutos de juego. Vamos, que volvió a Inglaterra para recuperar la confianza y está como hace un año...