"Bale podría quedarse en el Tottenham y Koeman debería seguir en el Barça"

Berbatov es de las voces más autorizadas del mundo del fútbol para analizar por qué situación pasan algunas de las principales estrellas del mundo. En su columna en 'Betfair' de esta semana, opinó sobre Gareth Bale, jugador del Tottenham Hotspur, y Ronald Koeman, técnico del Barcelona.

"No necesitas hacer las cosas personales mandando un mensaje a Zidane jugando así, tan bien. Bale es solo un jugador 'top' que ha marcado goles en grandes partidos y ganado Champions League. Las cosas antes no le funcionaban, pero lo ha corregido", comenzó comentando.

"Veremos qué pasará, pero podría quedarse en el Tottenham de manera permanente. Lo que ha hecho Bale era lo que debía en su situación. Si no vas a jugar, en lugar de torturarte, buscas una solución. Lo de Bale en Madrid con Zidane era una situación rara. Solo ellos saben la verdadera razón. Quizá Bale podría haber ido y preguntado a Zidane cuál era el problema, pero, a veces, la situación es tensa porque no le gustas al entrenador y no encajas en su sistema", continuó.

Centrado en la actualidad del Barcelona, opinó: "El fútbol es injusto y puede ser a veces un negocio cruel. Yo, personalmente, creo que Koeman debería quedarse y probar lo que puede hacer con un equipo a su disposición. Pero, si el presidente que llega tiene una nueva idea sobre quién debe ser el entrenador, entonces no hay nada que hacer".