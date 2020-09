Bale vuelve lesionado: el Madrid busca una solución

El Real Madrid sigue trabajando a destajo en una pretemporada en la que no hay descanso. El club blanco regresó a los entrenamientos hace dos lunes y ya suma su décima sesión consecutiva.

De momento no ha habido ninguna jornada libre a nivel general, pero sí para los jugadores internacionales. El reencuentro entre Bale y Zidane no se ha producido hasta este miércoles porque el cuerpo técnico dio dos días de descanso a los hombres que han estado jugando la Liga de las Naciones de la UEFA.

El diario 'Mundo Deportivo' indicó que este miércoles sí que fue a trabajar el extremo galés, que estuvo durante 46 minutos sobre el verde frente a Croacia y disputó el encuentro completo frente a Bulgaria. Eso sí, Bale no se mojó y tampoco dio ninguna asistencia de gol.

El internacional con Gales se reencontró con Zidane, pero prácticamente por los pasillos. El jugador no saltó al terreno de juego porque, según 'AS', ha regresado con un golpe en la rodilla después de que abandonara la concentración de Gales sin probremas. El propio jugador se lo comunicó al club.

Entonces, Bale se quedó dentro de las instalaciones de Valdebebas y no trabajó con el resto de sus compañeros en la que fue una intensa jornada a nivel físico. Hazard, Jovic, Varane y Mendy son, todavía, los jugadores que quedan por sumarse a la pretemporada.

El Madrid no comenzará LaLiga hasta más tarde y hay tiempo de sobra para buscarle un futuro a un Bale que no cuenta para esta temporada y que, parece ser, no goza de demasiados caminos para elegir. La entidad blanca ya busca una solución para desbloquear su situación.