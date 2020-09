Bale ya habla como 'spur': "Tengo hambre y estoy motivado"

Bale sonríe de nuevo. Al jugador, que portará el '9', solo hay que ver su cara en las numerosas publicaciones que el Tottenham ha compartido en las horas posteriores al anuncio de su fichaje.

Ya como 'spur', el galés habló sobre su retorno a Londres: "Es bonito estar de vuelta. Es un club muy especial para mí, donde me hice un nombre y con unos fans muy especiales. Espero coger la forma en los próximos partidos y empezar a ayudar realmente al equipo. Ojalá que ganemos trofeos".

"Como he dicho para mí este es un club muy especial. Desde que me fui siempre pensé en volver algún día. Ha surgido la oportunidad y he pensado que era un buen momento para mí. Tengo hambre, estoy motivado y quiero hacerlo bien para el equipo", agregó al respecto.

Bale fue cuestionado sobre qué diferencia existe entre el jugador que se fue y el que vuelve: "Creo que haber estado en el Madrid ganando trofeos, los éxitos con la Selección... Creo que he ganado mucho en mentalidad, en saber cómo se ganan los trofeos. Aprendes a manejarte en esas situaciones de presión, en las finales… Ojalá que pueda transmitir a la plantilla que crean en que es posible ganar trofeos".

"He estado hablando antes con el presidente y hemos recordado el pasado. Cómo ha puesto al club un paso por delante, como creció… Lo que han hecho con el estadio es increíble. Todo ha cambiado un poco desde que me fui y ahora quiero contribuir a poner el club en el nivel superior. Y eso significa ganar trofeos. Eso es lo que quiero", agregó.

Por último, tuvo palabras para Reguilón, otro ex 'merengue' que vestirá la elástica del Tottenham: "Es un jugador estupendo. Pude compartir con él vestuario un par de años en el Real Madrid. Hizo una gran temporada en el Sevilla ganado la Europa League. Es una promesa en el lateral, tiene mucha energía, pone buenos centros…Un gran fichaje".