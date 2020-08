"¿Bale? Yo no he hablado con Zidane, su inglés no es muy bueno"

Gareth Bale sigue siendo un fijo para Gales a pesar de su desaparición en el Real Madrid. El delantero encuentra en su Selección un remanso de paz y también a un Ryan Giggs que le tiende la mano.

Este domingo, el técnico galés pasó por rueda de prensa y habló sobre Bale, cuya presencia con el equipo nacional defendió. La leyenda del Manchester United asegura que el madridista tendrá en él un buen consejero.

"Siempre le he dicho que si quiere hablar le escucharé y estaré más que feliz de ayudarlo. Tiene experiencia y es lo suficientemente profesional como para cuidar de sí mismo, pero estaré allí si alguna vez necesita hablar", aseguró.

A Giggs también se le cuestionó por la situación de Bale en el Real Madrid y sobre si ha mantenido alguna charla con Zidane para tratar el asunto. Para salir del paso, tiró de humor.

"Yo no he hablado con Zidane, mi francés y mi español no son muy buenos... Así es como escaparé de esta", bromeó Giggs, que insistió tras ser repreguntado: "Simplemente estaba esquivando la situación, aunque sé que por experiencia que el inglés de Zidane tampoco es muy bueno. Cuando Gareth venga a una convocatoria hablaré con él, como hablo con todos".

Su defensa fue férrea durante una comparecencia en la que también habló de su falta de minutos y defendió que "la manera en la que Gareth se cuida" nunca ha sido "un problema" para el combinado ganés.