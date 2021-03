Balliu volverá al lateral derecho

José Gomes parece destinado a no repetir nunca una alineación con el Almería. Una jornada más, las sanciones supondrán un factor clave a la hora de confeccionar el once titular. Probablemente, como bien recoge 'AS', la novedad más destacada sea la de Iván Balliu. El lateral hispanoalbanés se perdió la victoria de su equipo ante el Girona tras recibir la jornada anterior su décima amarilla.

En su lugar participó Aitor Buñuel, el cual tuvo una correcta actuación, aunque parece que el técnico portugués se decantará de nuevo por Balliu para hacer frente al ataque 'alfarero' este domingo a partir de las 19:00 h. en los Juegos del Mediterráneo.

Otra novedad en la zona defensiva gerundense será Ivanildo. El central portugués cedido por el Sporting CP jugará de inicio por sexta vez esta temporada después de que Nikola Maras viese la quinta tarjeta amarilla en el último encuentro.

No se espera que el resto del equipo titular difiera mucho del que ganó al Girona, aunque sí tienen opciones de ser de la partida futbolistas como Aketxe, Joao Carvalho o el delantero Fran Villalba.