Balotelli entrena con un equipo de Cuarta División mientras busca destino

El verano no acabó como Mario Balotelli hubiera querido. Pasó el 5 de octubre, día de cierre del mercado de fichajes, y no firmó por nadie. Aún podía y puede hacerlo, pero el delantero no ha sido aún capaz de encontrar equipo.

Pese a que su temporada con el Brescia no fue mala, el equipo descendió a la Serie B y el Balotelli quedó libre. Ocurre que los antecedentes del italiano le han dificultado encontrar un proyecto que le acepte y donde él se sienta cómodo.

Ahora su situación es una auténtica incógnita. Semanas atrás se le veía con opciones en el mercado asiático mientras entrenaba en la ciudad de Brescia, y ahora el diario local 'Bresciaoggi' da más detalles sobre su estado.

Según este medio, Balotelli está entrenando diariamente con el Franciacorta, equipo de la Serie D (cuarta categoría italiana). No con la intención de firmar, sino para mantenerse en forma mientras encuentra destino.

Alessandro Bertazzoli y Eugenio Bianchini, amigos del delantero, son los que le habrían conseguido con la mediación de su hermano Enock Barwuah esta posibilidad de trabajar en las instalaciones del Franciacorta.

Roberto Mancini, el hombre que más confió en él y que le catapultó a brillar con Italia desde el City, se entristecía recientemente por la situación de Balotelli. "Lamento verle en estas condiciones", dijo.