"Balotelli era una desgracia entrenando... y siempre lo elegían antes que a mí"

El paso de Mario Balotelli por el Liverpool ha quedado casi en el olvido. Llegó a Anfield después de una resurrección en el Milan, pero su carrera ha ido prácticamente cuesta abajo desde entonces.

Rickie Lambert, compañero suyo en el equipo 'red' cuando este estaba dirigido por Brendan Rodgers, lamentó que Mario no se tomara demasiado en serio los entrenadores.

"Rodgers trajo a Balotelli y lo puso siempre antes que a mí, es algo que nunca he podido entender. La forma en la que entrenaba era una desgracia. Fuera del campo, Mario era un chico encantador, pero entrenando simplemente no era suficientemente bueno", explicó en 'Bristol Live' el ex delantero del Liverpool.

"Él lo intentó y se esforzó cuando tuvo que jugar, pero no brilló. He coincidido con jugadores como él, que no se tomaban en serio los entrenamientos pero eran suficientemente buenos y salían adelante, no como él", continuó Lambert.

El atacante reconoció que se sintió frustrado por el trato de Rodgers: "No podía entender cómo le permitía eso y siempre le ponía por delante. Me afectó a mí y tuvo un impacto negativo en el equipo".