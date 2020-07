"Balotelli puede venir a Boca Juniors o acabar en el Real Madrid"

Tras sus episodios incómodos con el Brescia, Mario Balotelli todavía no sabe dónde jugará la próxima temporada. La opción de Boca es más que remota, aunque en Argentina no se descarta. José Mauri, ex compañero del delantero en el Milan, ofreció su opinión.

"Siempre me preguntaba por el equipo -Boca-. Una vez quiso venir a Buenos Aires de vacaciones, pero al final no lo hizo", inició Mauri, recordando el complicado carácter de 'Super Mario'.

"Con la locura que maneja es capaz de cualquier cosa: puede venir a Boca Juniors o terminar en el Real Madrid", decretó el argentino.

Valoró esa actitud que caracteriza al italiano: "Todos los días era una cosa distinta. Mario se creó ese personaje que vende, pero es una persona muy simple. No le veo en nuestro fútbol. Es un jugador al que la gente se tiene que adaptar a él y no al revés".

Tras varios guiños en estos últimos años de Balotelli al 'Xeneize', en La Boca sueñan con él... sin olvidar lo difícil que sería afrontar la operación.