Baraja admitió la mala dinámica en la que está sumido el Zaragoza

El Zaragoza se enfrenta al Girona. Y lo hace con la necesidad de vencer. Rubén Baraja reconoció que el equipo no atraviesa precisamente por su mejor momento.

El técnico, en una rueda de prensa telemática vespertina previa al partido de este, dijo que su equipo necesita "un resultado" que le dé "ese punto de confianza que permite jugar más liberado".

"Si consigues marcar los partidos son diferentes. Cuando el resultado sea distinto haciendo lo mismo las valoraciones crecerán. Creo que eso forma parte de las rachas del fútbol. Hay que sacar fuerzas de uno mismo y creer en lo que haces para buscar el resultado", añadió.

El técnico vallisoletano destacó que mentalmente su equipo está "fuerte", como demostró contra el Mallorca después de levantarse tras la "durísima" derrota contra el Mirandés, y que no tiene "ninguna duda" de que frente al Girona va a competir.

"Yo no bajo los brazos y no me rindo nunca. Ese es el mensaje que les mando a los jugadores. Creo que lo podemos conseguir y que tenemos capacidad para ganar el partido", aseguró.

"Frente al Girona tenemos una nueva oportunidad de traducir el trabajo en puntos y en mejorar como equipo", añadió.

Reconoció, sin embargo, que solo con trabajo y solidez no se ganan los partidos, sino que se necesita acierto arriba: "Eso es lo que nos está costando. Es una evidencia. El fútbol son las dos áreas, defender y atacar bien y hay que traducir las ocasiones en goles para poder ganar. Esa es la exigencia que tenemos y les digo a los jugadores que eso va a llegar".

Del Girona, apuntó que es un equipo que está compitiendo bien, que tiene buenos jugadores y una gran plantilla y que está hecho "para objetivos más grandes".

"Nos lo va a poner difícil porque es un equipo que defiende bien tiene jugadores que marcan arriba y es un gran rival, pero lo más importante somos nosotros mismos", subrayó.