Baraja anuncia que abandona el Tenerife

El Tenerife se queda sin entrenador. Con la temporada cerrada, Baraja ha anunciado en rueda de prensa que no seguirá más tiempo dirigiendo al cuadro chicharrero.

"Es un día importante para mí, quiero anunciar que no voy a continuar la próxima temporada en el CD Tenerife. Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa. Estoy muy agradecido, me he sentido muy respaldado por el club", explicó el técnico.

Con el buen reinicio de la temporada para el Tenerife tras el posconfinamiento, el objetivo estaba en el 'play off'. Finalmente no se llegó a esa meta. "Me llevo un gran recuerdo de la afición. Nos han empujado en cada partido, intentamos dar el máximo para que se ilusionaran con nosotros. Ojalá algún día nuestros caminos vuelvan a unirse. Le deseo lo mejor al CD Tenerife", amplió Baraja.

Además, explicó el porqué de su decisión: "La decisión va orientada en buscar un nuevo reto. Cumplimos con lo que se nos encomendó, no me voy porque vaya a firmar mañana por otro club. Buscaré otro reto que me siga motivando. Soy una persona honesta y trabajadora".

El objetivo, el 'play off': "Cuando llegué me preguntaron si estaba convencido de darle la vuelta a la situación, y dije que sí. Lo hemos hecho, pero me hubiera gustado terminar de otra manera. No se les puede reprochar nada a los jugadores".

Y aprovechó para mandar toda su energía al Numancia, vencedor ante el Tenerife y recién descendido a Segunda B. "Por último, quiero enviar muchísimo ánimo y un abrazo al CD Numancia, seguro que pronto volverán con más fuerza", concluyó.