Baraja, "decepcionado" y en la cuerda floja: podría ser destituido

Una jornada más, el Real Zaragoza sigue sin levantar cabeza y los tropiezos se acumulan en un conjunto que este domingo 8 de noviembre volvió a caer derrotado en su visita al siempre competitivo Tenerife.

Tras el choque, el técnico Rubén Baraja analizó la derrota de sus pupilos y, pese a estar en la cuerda floja y poder ser destituido según las informaciones de 'Marca', confesó no estar tocado por el golpe.

"Por lo menos a mí no me deja tocado el partido, pero es difícil de digerir lo que hemos visto hoy, sobre todo en la primera parte. Hay que reconocer que al equipo le ha faltado intensidad y vivir el partido como había que vivirlo. Sabíamos que teníamos un rival enfrente que nos iba a apretar y no hemos ganado segundas acciones", explicó en rueda de prensa.

El que fuera futbolista del Valencia también habló abiertamente de los rumores de una posible destitución y dejó claro que trabaja a destajo para encontrar soluciones a los males del equipo.

"Yo, sinceramente, no gasto tiempo en eso. Yo tengo una relación directa con la gente del club y analizamos las cosas desde la perspectiva que hay que analizarla. El más crítico que puede haber soy yo y yo soy el que tengo que tratar de encontrar las soluciones para que el equipo salga adelante en cuanto a buscar esos mínimos", sentenció.