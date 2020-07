Baraja dejó caer que jugará la segunda unidad

El Tenerife no tiene nada en juego ante un Numancia que debe ganar para intentar salvarse, pero Rubén Baraja quiere ganar. Lo dijo en la rueda de prensa previa al duelo. También sugirió que les dará oportunidades a aquellos que han tenido menos durante el curso.

"Haremos un once competitivo, pero lo que está claro es que hay jugadores que merecen el premio de jugar porque han ayudado mucho al grupo sin haber participado tanto. El Numancia se juega mucho. Será un partido de angustias para ellos, pero nosotros tenemos que competir porque estamos defendiendo una camiseta histórica del fútbol español", afirmó.

"Tenemos que afrontarlo sabiendo que defendemos una camiseta, que intentaremos trabajar al partido bien, ponérselo difícil al rival y acabar de la mejor manera", añadió. "Es un momento para valorar lo que se hizo en la segunda vuelta. Los números están ahí. Hemos conseguido hacer un equipo competitivo en el que todo el mundo ha estado implicado y enchufado y, en la parte final, nos hicieron ilusionar".

"Demostrando implicación y que han hecho un gran trabajo en sus casa cuando no era fácil. Hemos dado un paso adelante fuera de casa donde el equipo ha he partidos brillantes como en Cádiz o Santander, pero fue en casa donde no hemos tenido esa continuidad o regularidad. El público ha sido determinante antes del parón. Nos dieron mucho", dijo además.