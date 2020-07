Baraja e Idiakez, nuevas opciones para el Leganés

El Leganés ya ha comenzado a planificar la que quiere que sea su vuelta a Primera División. El conjunto 'pepinero' primero apuntalará un banquillo del que ha salido Javier Aguirre.

Tras el "no" de Asier Garitano, Andoni Iraola se convirtió en el favorito para ocupar el puesto del mexicano. Pero guarda el Leganés varias opciones en caso de que el ex del Mirandés no llegue.

Uno de ellos es otro ex entrenador de la Liga SmartBank, Rubén Baraja. Ya fuera del Tenerife, 'AS' informó de que el Leganés ya se ha reunido con el técnico para saber su predisposición.

También aparece la opción de Imanol Idiakez. El ex del Oviedo ya fue uno de los candidatos cuando Garitano se marchó, y Txema Indias, el director deportivo 'pepinero', es su valedor.

El primer paso del Leganés, antes de confeccionar la plantilla, será contratar al técnico que lleve al equipo en la temporada 2020-21, la primera tras el descenso a Segunda División.