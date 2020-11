Baraja espera que el Mallorca saque lo mejor de los suyos

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Baraja, ha señalado que su rival de este domingo en el estadio de La Romareda, el Mallorca, es un equipo que "encaja poco y tiene pegada arriba".

"El Mallorca es un equipo que viene con una dinámica muy positiva, con puntos, con una buena clasificación y con mucha confianza en lo que viene haciendo. Es un equipo que además tiene una buena base del año anterior, algo que siempre te ayuda para ser un equipo porque no tienes que acoplar muchas piezas pues se conocen de hace años y eso da cierta ventaja a la hora de que empiece la competición", ha añadido en declaraciones a los medios oficiales del club.

Para el preparador zaragocista, el conjunto insular no ha encajado mucho y lleva una racha histórica en los últimos partidos, algo que para el Real Zaragoza tiene que ser "una motivación".

"Vamos a enfrentarnos a un gran rival, un rival fuerte y eso tiene que sacar nuestra mejor versión, no solo individual, sino como equipo, porque es un conjunto poderoso de la categoría", ha destacado.

Con respecto al Real Zaragoza, el técnico vallisoletano ha apuntado que su objetivo es "hacer equipo", construirlo en torno a la idea que tienen y que los jugadores den una "respuesta positiva" ante la dificultad.

"El otro día en Miranda lo hicimos bien y creo que tenemos que hacerlo en el partido contra el Mallorca para poder ser competitivos. Al final, la fuerza del grupo es la que te hace persistir e insistir en la idea. Me da la sensación de que los jugadores están con ganas de revertir la situación y una de las cosas que más me duele es que esforzándose tanto y haciendo cosas bien para poder ganar no estamos consiguiendo el resultado deseado y eso al final también lo sufren", ha lamentado.

Al respecto del enfrentamiento contra el Mirandés, Baraja ha comentado que el Real Zaragoza dio "buenas señales de querer mejorar, de querer crecer como equipo" pero que el resultado "no acompañó".

Igualmente opina que, dentro del "momento de dificultad" en el que se encuentran porque no se consigue ganar, lo importante es "tratar de extraer lo positivo".

"Hay determinadas cosas en las que el equipo ha ido mejorando. El otro día generamos ocasiones y tuvimos el control del partido quitando esa última acción que nos costó tan cara. Una acción puntual que te hace perder puntos. Salí satisfecho del esfuerzo de los jugadores y de lo que queremos ser y creo, más allá de los resultados, que no estamos tan lejos de lo que pueda ser competir para ganar un partido y esa es la forma de afrontar el siguiente", ha destacado.

El entrenador del conjunto blanquillo considera que enfrentarse "a uno de los mejores de la categoría en cuanto a números" debe suponer "una oportunidad de tratar de hacer las cosas bien y de tratar de ganar para cambiar la dinámica".

"Un resultado positivo este domingo nos daría más seguridad, más confianza y reforzaría el trabajo que se viene haciendo. Nos falta un partido con continuidad y frente al Mallorca necesitamos hacer un partido muy completo en el que el equipo se sienta bien, se sienta cómodo con balón, que genere ocasiones, que ponga en dificultades al rival y que atrás no concedamos mucho", ha resaltado.