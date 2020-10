Baraja espera que los suyos mejoren en la zona de tres cuartos

El Zaragoza, que suma dos empates en los dos encuentros disputados hasta el momento, a expensas de la resolución de la posible alineación indebida del Alcorcón, recibe este domingo la visita del Albacete en La Romareda.

El técnico del conjunto maño, Rubén Baraja, analizó el duelo en rueda de prensa: "En este momento de la temporada todos los resultados son anecdóticos. Ellos no han arrancado bien, pero eso no significa que no vaya a ser un equipo que nos va a apretar, que nos va a exigir y que nos va a llevar a estar a un buen nivel para poder lograr la victoria".

"Lucas Alcaraz, al que todos conocéis porque estuvo aquí hace poco tiempo, es un entrenador muy metódico, con mucho trabajo a nivel defensivo. Sus equipos siempre están bien ordenados, cometen pocos errores y generan situaciones en segundas acciones y centros laterales", agregó.

Además, sobre los peligros del conjunto manchego en ataque, advirtió: "El Albacete es un equipo que tiene mucho potencial con sus delanteros cuando van por fuera y nosotros debemos tratar de hacer un partido completo y continuo y mejorar en esas fases de juego, sobre todo en zona de tres cuartos, que es donde se marcan las diferencias en los partidos".

"Estamos creciendo en algunos aspectos, pero en esos tres cuartos debemos ser capaces de encontrar esa verticalidad y profundidad para generar situaciones de gol y más jugando en casa. Para nosotros debe ser algo positivo jugar de nuevo en La Romareda y sentir que estamos jugando en nuestro estadio. A pesar de no tener a nuestra gente, tenemos que ser un equipo fiable en casa y eso siempre te da regularidad en la competición", añadió.

También se refirió al planteamiento con el que saldrá el Zaragoza: "Debemos tratar de ser un equipo que cuando tenga la pelota maneje bien el juego y que sea capaz de atacar bien sin que eso te genere que en la contra te puedan pillar en alguna situación".

"Hay que tener ese equilibrio para buscar atacar sin descubrirte mucho atrás, porque, además, el Albacete es un equipo que transita rápido, sobre todo con la gente de fuera, especialmente por la derecha con Álvaro Jiménez, que tiene velocidad y verticalidad", acentuó Baraja.