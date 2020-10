Baraja habló del "descontrol" del Zaragoza en la segunda parte

Baraja lamentó la falta de acierto del Zaragoza en el primer tramo de la primera parte, cuando su equipo sí fue muy superior al Sabadell. Algo que pasó factura el resto del duelo al cuadro local.

"Cuando tienes ocasiones y estás cerca de ponerte por delante y no lo consigues, siempre es algo que juega en tu contra. Creo que generamos suficiente en esa primera media hora en la que el equipo entró bien y tuvo intensidad. La segunda parte entramos en un poco de descontrol. No hemos tenido ese acierto y hay que seguir. Los jugadores se han esforzado al máximo", aseguró ante los medios.

"Que no hayamos logrado la victoria forma parte del juego, del acierto y de no tener esa posibilidad de traducir el dominio y las ocasiones en el marcador. Estamos en un club con una gran exigencia, pero tenemos que tratar de gestionar eso bien para que no nos lleve a estar por debajo de nuestro nivel", añadió.

Espera que el equipo se reponga de la mala racha: "Debemos ser capaces de superar las dificultades que se produzcan. Se han visto ciertas mejoras, especialmente en esa primera media hora, después quizás no tuvimos esa continuidad que buscábamos".