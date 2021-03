Barça, Madrid y Atleti, atentos: los factores que marcarán el precio de Fabián

El futuro de Fabián no está asegurado. Según 'AS', su renovación se encuentra estancada. No hay movimientos en el club. Mientras, en España, Barça, Madrid y Atlético estarían muy atentos a la situación del jugador. En su día, De Laurentiis pidió 60 'kilos' por él, pero el precio podría cambiar en función de la Champions y la Eurocopa.