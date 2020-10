Barcelona: el gran candidato en los torneos 2020

En la Champions League, los contrincantes en esta etapa del Barcelona son Juventus, Dinamo de Kiev y Ferencvaros. Como los estadios donde se disputarán los encuentros y los horarios en que se llevarán a cabo son diversos, lo mejor es que agendes cuando juega el Barcelona para no perderte ningún partido.

¿Quién ganará La Liga Santander 2020/2021?

Las predicciones acerca del posible ganador de La Liga no son nada arriesgadas. El público se divide entre los mismos equipos de siempre: Barcelona y Real Madrid. Todos esperan que uno de estos titanes levante la copa y no contemplan la posibilidad de que otro club llegue a la final por el título.

¿Quién ganará la Champions League?

En la Champions League, los 32 equipos participantes se dividen en ocho grupos y los clubes de un mismo país no coinciden hasta los cuartos de final. Por eso, las predicciones iniciales se orientan a uno u otro país, y no tanto por un equipo en particular. Actualmente Inglaterra obtuvo la primera posición en las encuestas, acaparando un 36% del público. En segundo lugar se encuentra España con cerca del 28% de los votos.

Por otro lado, los resultados de las casas de apuestas dicen que el candidato inglés por excelencia es el Manchester City. Por su parte, el Barcelona aniquiló al Ferencvaros 5 a 1 en su debut en el torneo y se posicionó como el gran candidato español a ganar la Champions, demostrando su superioridad técnica.

¿Por qué el Barcelona tiene grandes posibilidades de conseguir ambas copas?

El Barcelona tiene muchas posibilidades de consagrarse ganador en ambos torneos. Cuenta con un director técnico de excelencia y el mejor jugador de fútbol del mundo.

¿Quién es el nuevo entrenador del Barcelona?

Luego de la aplastante derrota del Barcelona frente al Bayern de Múnich, Quique Setién abandonó su puesto como director técnico del equipo y fue reemplazado por Ronald Koeman. El discípulo de Johan Cruyff sorprendió al mundo del fútbol cuando se desvinculó del seleccionado neerlandés para dirigir al Barcelona.

El entrenador había rechazado en enero de este año el puesto, debido a la responsabilidad que había asumido con el equipo de su país en la Eurocopa 2020. Sin embargo, como está se aplazó para el próximo año y aún no se sabe si podrá llevarse a cabo, decidió aceptar el cargo ante el segundo ofrecimiento de Josep Maria Baromeu, presidente del Barça.

¿Quién es el mejor jugador del momento?

Sin ningún lugar a dudas, el Barcelona tiene la gran ventaja de contar en su equipo con el mejor jugador del momento: Lionel Messi. El ganador del Balón de Oro se ha consagrado como uno de los mejores futbolistas de la historia y su alto rendimiento en cada partido convierte al equipo en el potencial ganador de cada encuentro.

Aunque hace unos meses su permanencia en el equipo no estaba asegurada, finalmente el jugador continuará integrando el plantel hasta la finalización de su contrato, que tiene fecha el 30 de junio de 2021. Su salida anticipada implicaba el pago de 700 millones de euros por la rescisión del contrato, costo que el argentino no estuvo dispuesto a asumir.

A pesar de su intención de abandonar el equipo, Messi declaró que mientras continúe jugando para el Barça dará lo mejor de sí para ganar. Agregó que es muy competitivo y que siempre quiso lo mejor para el club y para sus compañeros.

¿Esta Champions League será la última?

El banco JP Morgan aportaría 5.000 millones de euros para financiar la creación de una Superliga Europea, que remplazaría a la Champions League. Esta iniciativa del Manchester United y el Liverpool cuenta con el apoyo de una docena de clubes de España, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra.

El formato del torneo sería similar al sistema implementado por la NBA. La liga estaría compuesta por 18 equipos, se jugarían partidos de ida y vuelta en los cuales todos los equipos se enfrentarían contra todos y no existirían ascensos ni descensos. Luego, existiría una postemporada para decidir quién se lleva el título.

Se dice que este proyecto ya cuenta con la aprobación de la FIFA, pero se encuentra muy lejos de obtener el visto bueno de la UEFA. A pesar de esta resistencia, teniendo en cuenta el acuerdo al que arribaron la mayoría de los equipos involucrados en la discusión, para el 2022 la Champions League sería sustituida por la Superliga Europea.