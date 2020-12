Barcelona pasa por la tanda para ser campeón de Ecuador

Barcelona, uno de los equipos más seguidos de Ecuador, consiguió este martes el título del campeonato ecuatoriano de fútbol tras vencer en la tanda de penaltis a Liga de Quito, en el partido final que terminó con un empate 0-0 en el tiempo regular.

Liga de Quito, pese a dominar las acciones del encuentro, no pudo marcar en el tiempo regular, ante un Barcelona que desde el principio dio muestras de ir a los penaltis como recurso para quedarse con la corona.

Solo Jordy Alcívar, de Liga de Quito, logró anotar su tiro desde los once pasos al gran portero Javier Burrai, que no vio otro gol en los disparos de Franklin Guerra, Ezequiel Piovi y Cristian Martínez Borja, que fallaron.

Jhonatan Alvez, Matías Oyola y Damián Díaz anotaron al hilo sus penaltis y lograron el título para Barcelona, en un triunfo también pasado por agua, por el chubasco que cayó sobre el estadio Rodrigo Paz de la capital ecuatoriana.

El resultado fue sufrido para los fanáticos de Liga de Quito, que aparecía como favorito, pues en el partido de ida de la gran final, disputado al semana pasada en Guayaquil, concluyó con un empate 1-1 que parecía favorecer a los capitalinos.

El reglamento no mira los tantos conseguidos de visitante, por lo que el título se definió en la tanda de penaltis.

En el tiempo regular, Liga hizo más que Barcelona y cerca estuvo de marcar, pero falló, lo que le impidió alzarse con el triunfo en los 90 minutos.

El primer tiempo finalizó con la igualdad en el marcador, lo que anticipaba una definición del título por penaltis, aunque Liga incluso marcó un gol que fue anulado por posición adelantada de Julio, a los 25 minutos.

En el segundo tiempo la tónica no cambió, aunque Barcelona arriesgó un poco más con disparos de Alvez, Díaz y Martínez, que no causaron daño en la portería de Gabarini.

Liga reclamó un penalti a los 65 minutos por una supuesta mano de Aimar en el área de Barcelona, que el árbitro no concedió porque el defensor la tenía pegada al cuerpo.

- Ficha técnica:

0. Liga de Quito: Adrian Gabbarini; Pedro Pablo Perlaza (Billy Arce m.80), Franklin Guerra, Moisés Corozo, Christian Cruz; Jordy Alcívar, Lucas Villarruel (Ezequiel Piovi m.89), José Quintero, Júnior Sornoza; Johjan Julio (Marcos Caicedo m.90+2) y Cristian Martínez Borja.

Técnico: Pablo Repetto.

0. Barcelona: Javier Burrai; Pedro Pablo Velasco (Cristian Colman m.85), Dario Aimar, William Riveros, Mario Pineida (Matías Oyola m.75); Byron Castillo, Bruno Piñatares, Nixon Molina, Emmanuel Martínez (Gustavo Vallecilla m.75); Damián Díaz y Jonathan Alvez.

Técnico: Fabian Bustos.

Goles: nada.

Penaltis: para Liga de Quito convirtió Jordy Alcívar y fallaron Franklyn Guerra, Ezequiel Piovi y Cristian Martínez Borja; para Barcelona anotaron Jonathan Alvez, Matías Oyola y Damián Díaz.

Árbitro: Guillermo Guerrero, de Ecuador, asistido por sus compatriotas Crisian Lascano y Byron Romero, amonestó a Guerra (m.43), Julio (m.62) de Liga de Quito y a Pineda (m.76), Piñatares (m.80), Velasco (m.85), Castillo (90+2) de Barcelona.

VAR: Carlos Orbe, de Ecuador.

Incidencias: Partido de vuelta por la final del campeonato ecuatoriano de fútbol disputado este martes en el estadio "Rodrigo Paz", de propiedad de Liga de Quito.