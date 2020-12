Barcelona-PSG: bombazo, morbo y el recuerdo del 6-1

Dentro del abanico de posibles rivales que esperaba al Barcelona, la dificultad del emparejamiento contra el PSG no sorprendió del todo. Pero sí cabe hablar de mala suerte para los azulgranas, puesto que en el momento de salir su bola había un 50% de opciones de jugar contra los galos y otro 50% frente al Borussia Dortmund. De los cuatro conjuntos españoles, fue de largo el peor parado.

La que salió fue la bola de fuego, la de la eliminatoria más potente de cuantas se verán en la ronda de octavos de final. También fue la bola del morbo. Porque los rumores de una posible marcha de Leo Messi al Parque de los Príncipes para hacer compañía a Neymar están en primera plana. Además, será la primera vez que ambos se enfrenten a nivel de clubes. Dos amigos miembros de la 'msn', uno de los mejores tripletes del fútbol contemporáneo, si no el mejor.

También anda muy vivo el recuerdo de la eliminatoria de 2017 en octavos de final, cuando el sorprendente 4-0 de la ida quedó en anécdota después de esa descomunal remontada azulgrana con tanto in extremis de Sergi Roberto en los minutos de añadido para el 6-1 final. Paradójicamente, con Neymar tirando del carro para echar a su actual equipo. Rafinha, ahora a las órdenes de Tuchel, también vivió aquel partido en el bando contrario y sobre el césped.

A día de hoy, las sensaciones no acompañan al Barça, que ha comenzado la temporada demasiado errático, y esta vez no tendrá al PSG como eterna promesa europea, sino como flamente finalista de Champions. No obstante, a expensas de la lesión de Neymar, todo puede cambiar; el brasileño podría perderse la eliminatoria en función de su tiempo de recuperación.

Y es que, como ya se sabía, el choque de ida se jugará en el Camp Nou a finales de febrero, concretamente el martes 16, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Parque de los Príncipes el miércoles 10 de marzo. A saber cómo se encuentran los dos equipos por entonces.

Al equipo que dirige Ronald Koeman se le cambió la perspectiva radicalmente en la última jornada de la fase de grupos. A pesar de que llegó a ella con pleno de puntos, el mazazo de la Juventus con el 0-3 supuso dejarle en la segunda posición y cambiarle radicalmente la entidad de los adversarios.

El de Tuchel, por su parte, salió airoso de un grupo bastante complicado, que por momentos parecía complicársele ante Manchester United y RB Leipzig, pero del que finalmente salió reforzado como primero.

Una rivalidad creciente

La eliminatoria de hace tres años no es el único precedente entre ambos, aunque sí el más espectacular de todos. En la campaña 14/15, el equipo azulgrana cimentó su clasificación para las semifinales gracias al 1-3 que se trajo de Francia. En la vuelta, el 2-0 completó una eliminatoria muy seria por parte de los barcelonistas.

De hecho, meses antes, en la fase de grupos, ya se habían visto las caras. 3-2 ganó el Paris Saint-Germain en su campo, mientras que el cuadro azulgrana le dio la vuelta al averaje en su estadio tras vencer por 3-1.

Fue en la temporada 12-13, también con los cuartos de final como marco, cuando el PSG hizo sudar la gota gorda a los azulgranas. El 2-2 de París dejaba una pequeña ventaja para el Barça, pero nada cerrado. Es más, en la vuelta el 1-1 salvó al equipo azulgrana, que tuvo que recurrir a un Messi medio lesionado en el tramo final vistos los problemas que estaba poniendo el cuadro francés, que dispuso de varias acciones para haberse puesto por delante.

La única vez que la fortuna sonrió a los parisinos fue en la Champions 94-95, cuando dejaron al Barcelona en la cuneta en el choque de vuelta de los cuartos de final. Tras rascar un buen 1-1 en el primero de los partidos, en la vuelta sentenciaron con un 2-1. Cruyff era el entrenador y aquella eliminación ante el equipo de Luis Fernández supuso un antes y un después del neerlandés en su trayectoria.

Por último, cabe reseñar que en 1997 se vieron las caras en una final: fue en la de la extinta Recopa de Europa, que finalizó con 1-0 merced al tanto de Ronaldo Nazário desde los once metros.