Barcelona también llora la marcha de 'D10S'

No solo en Argentina fue grande Maradona. El 'Pelusa' marcó la vida de millones de aficionados del fútbol alrededor del mundo, y su marcha dejó muy tocada una de las ciudades en las que estuvo un par de temporadas: Barcelona.

La Ciudad Condal también lloró la pérdida de uno de los más grandes de la historia, por lo que cientos de seguidores se citaron a través de redes sociales para reunirse en el Arco de Triunfo con decenas de camisetas de la 'Albiceleste', en lo que fue una bonita despedida.

"Maradona no es solo argentino, es alguien al que queremos en todo el mundo", admitió uno de los asistentes al homenaje, en palabras recogidas por 'Sport', al que también le reconoció no verlo jugar en el Barça, pero que su padre le contó sus hazañas y que lo sigue desde entonces.

"No es solo fútbol, es más que eso, le queremos porque nos representa a todos", subrayó otra de las personas que no quiso perderse este acontecimiento en el que, por suerte, no se registraron accidentes ni altercados.

A pesar de no ser sus mejores temporadas en el deporte rey debido a las lesiones, Maradona militó un total de dos cursos en el FC Barcelona, con el que jugó 58 partidos y anotó 38 goles, pero su legado va mucho más allá que simples estadísticas.