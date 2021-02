Bardhi ajustó cuentas con Oblak, un año después

El macedonio del Levante, Enis Bardhi, tenía una cuenta pendiente con el esloveno Jan Oblak desde hace algo más de un año que logró saldar este miércoles con el gol marcado ante el meta del Atlético de Madrid.

Bardhi no falló en el minuto 17 de partido cuando tras un pase de su compañero De Frutos batió con la izquierda a Oblak para marcar el gol de su equipo en el empate ante el Atlético (1-1).

Con ese tanto, el jugador macedonio se resarció de la derrota del pasado 4 de enero de 2020 en Madrid, donde Oblak evitó con una gran parada el gol de Bardhi que hubiera supuesto el 2-2 para el Levante en el último suspiro del partido.

Tras aquel enfrentamiento, Bardhi reveló la conversación que había mantenido con el portero. "Le dije que había hecho un paradón y me dijo: 'bueno, ya me marcaste y hoy no te he dejado", reconoció Bardhi en alusión a un gol suyo anterior marcado con Macedonia ante Eslovenia en marzo de 2019.

Los dos jugadores volvieron a encontrarse este pasado miércoles en el Ciutat de València y conversaron amistosamente sobre el terreno de juego en un duelo que en esta ocasión cayó del lado del macedonio.

El cara a cara entre Bardhi y Oblak tendrá un siguiente capítulo este mismo sábado en el Wanda Metropolitano, ya que vuelven a enfrentarse en la Liga a partir de las 16:15 horas.

El jugador del Levante llega a este partido en su mejor momento del curso, tras haber marcado su primer gol de la temporada en la Liga, y completamente recuperado de la hernia discal que sufrió en noviembre y que le tuvo más de dos meses de baja.