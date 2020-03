Bardhi no tiene pánico por el COVID-19

LaLiga decidió suspender las próximas dos jornadas por el COVID-19, pero Enis Bardhi aún no termina de comprenderlo. El futbolista del Levante concedió una entrevista a 'Marca' y habló sobre la situación en la que se encuentra tanto él como el equipo actualmente.

El mediapunta preguntó al medio si todavía existía la posibilidad de jugar, incrédulo ante el panorama. Además, destacó que él no está tan preocupado. "Personalmente, no tengo pánico. Entiendo que hay que tener cuidado y yo lo estoy teniendo. Pero lo que más nos j*de es no jugar o jugar sin afición", comentó.

La entidad ha facilitado a los jugadores una serie de indicaciones. "No han dicho nada de no salir a la calle, pero sí que evitemos lugares en los que haya mucha gente. Es la charla que nos dio el doctor a todos. No encerrarse en casa, pero no salir es demasiado hasta que pase la cosa", añadió.

Sobre el parón, Bardhi apuntó que tiene sensaciones encontradas. "No me gusta que se pare todo, porque se pierde la continuidad. Pero hay que cambiar los planes, porque jugar sin afición no es lo mismo. Es la gente que te apoya y sin ellos, el deporte profesional es distinto", dijo.

El parón también afecta psicológicamente y el jugador del Levante destacó que no hay que perder el ritmo. "Al final hay que tratar el tema como si estuvieras lesionado. Estás de baja tres semanas e intentas volver lo más fuerte posible. Es una forma de motivarse para no comerse la cabeza demasiado", sentenció.