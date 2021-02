Barnett advirtió al Madrid sobre el precio de Camavinga

El verano está a la vuelta de la esquina. Los equipos peinan el mercado en busca de posibles refuerzos.

El Real Madrid ha sonado como posible destino para Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes. Su agente es Barnett, el mismo que Bale... y ya se sabe que la opinión que tiene el representante sobre el club blanco no es la mejor.

"La afición del Madrid debería avergonzarse por lo idiota que ha sido con Bale", dijo Barnett en la primera parte de su entrevista a 'Goal'.

Este viernes, se centró en Camavinga. Y, pese a que su relación con el Madrid no es la mejor, solo quiere lo mejor para el futbolista y, si cree que su felicidad está en el Bernabéu, entonces estará encantado de ayudarle a recalar allí.

"Camavinga es del Rennes. ¿El Madrid? De momento no hemos hablado seriamente con ningún club, no eslo que nos toca. Es un gran club, pero hay muchos interesados en él", dijo.

Eso sí, dejó claro que, en caso de que el Madrid intente su fichaje, no va a salirle barato: "Pienso que costará más de 50 millones de euros, no sé cuanto, pero mucho dinero. Si llega un punto en que la gente piensa que se le podrá comprar barato, no podrán".

Le preguntaron si le recomendaba irse al Madrid, pero prefirió no contestar. "Quiero que juegue donde quiera, en un club que quiera contar con él, que tenga un entrenador que le haga crecer y que pueda ganar cosas allí", se limitó a decir.

Sobre las preferencias de Camavinga dijo que querría jugar en un "club top". "El Madrid es uno de los grandes, como lo es el Barcelona, pero hay muchos otros clubes. También les encantaría tenerle en Alemania, Inglaterra o Italia", apuntó.

Insistieron y le animaron para que mandara un mensaje al madridismo con las opciones reales de fichar a Camavinga y dejó unas palabras a la hinchada. "Por cómo me trataron a mí y a Bale, no necesito hablar con ellos ni hacerles saber nada", zanjó.