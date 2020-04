Barral aseguró que hay que cancelar ya la Liga

David Barral no tiene ni una sola duda. En unas declaraciones en 'El Larguero', dejó claro que lo que se tiene que hacer es cancelar definitivamente la Liga cuanto antes. Puso por delante la salud y opinó que el fútbol, en estos casos, está en un segundo plano.

"Ahora mismo, lo primordial es la salud de todos los españoles y el fútbol es secundario y tiene que acabar y pensar ya en la temporada que viene. Que decidan lo que se tiene que hacer con la clasificación, pero que no se juegue más", afirmó en su entrevista.

Sobre el dinero o bajarse el sueldo, respondió: "Me da igual. Eso es secundario. Es la salud. El dinero es lo de menos, a mí, lo que yo pierda no me importa, como si es el 100%, pero no quiero que haya ningún riesgo para ningún futbolista ni para ningún trabajador de los que rodea al fútbol. Al fin y al cabo, los jugadores somos los que tenemos la vida medio solucionada".

¿Y si se jugara cada pocos días para acabar la temporada? "Dos partidos a la semana sí se pueden jugar, pero si, antes, tenemos una pretemporada que nos prepare para la alta competición", afirmó. Tampoco ve bien que los duelos se den sin público.

"Yo siempre he sido un futbolista de vivir el ambiente, la atmósfera... No tiene nada que ver a jugar con las gradas vacías. Yo, por mí, y creo que ninguno de mis compañeros, no jugaría sin afición. Eso no quiere decir que no acataría lo que dijeran los jefes, pero...", dejó caer.

Y también hizo su propuesta para acabar el fútbol: "También se puede anular la competición y que no haya ascensos ni descensos. Esa también es buena, ¿no?". Mientras se toma la decisión, Barral se está ejercitando telemáticamente a las órdenes de Oltra.

"Echamos de menos los partidillos en La Albericia en los que cada conjunto busca ganar para subir la exigencia y mejorar el rendimiento colectivo y hemos tratado de adaptar ese concepto a las herramientas que ahora disponemos en nuestras casas", afirmó el entrenador en declaraciones al club.