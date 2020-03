Barros Schelotto se deja querer por el fútbol español

Barros Schelotto se deja querer por la Liga. El entrenador de LA Galaxy valoró la posibilidad de entrenar en Europa en un futuro, asegurando que ya se encuentra preparado para entrenar en España, después de la primera aventura europea que tuvo en Palermo, donde le pesó la falta de experiencia.

El ex entrenador de Boca Juniors concedió una entrevista al diario 'Marca' antes de que arranque una nueva temporada de la MLS. Guillermo Barros Schelotto dejó caer el deseo de entrenar algún día en España. "Me encanta la exigencia del fútbol español de ganar pero no de cualquier manera", dijo el técnico argentino, quien destaca la "trascendencia" que tienen equipos como el Real Madrid o el Barcelona.

También recuerda Schelotto que ya estuvo sentado en un banquillo europeo, en concreto en uno de la Serie A: "Tuve la oportunidad de estar en Italia, en Palermo, que por un problema de falta de experiencia no pude continuar, pero ya la tengo".

El preparador argentino afronta su segunda temporada al frente de LA Galaxy, donde ha tenido a sus órdenes a Zlatan Ibrahimovic.