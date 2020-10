Bartomeu atacó a la Generalitat y confirmó la inscripción en una Superliga Europea

Bartomeu se ha ido del Barcelona atacando. El ya ex presidente del Barcelona, que anunció su dimisión y la de toda su junta directiva, cargó contra la Generalitat de Catalunya.

La dimisión de Bartomeu vino forzada después de la decisión de la Generalitat de no aplazar la moción de censura, prevista para el 1 y el 2 de noviembre. Ello obligó a una junta directiva de urgencia.

"Pedíamos a la Generalitat cobertura legal, la misma que pidieron ellos al Gobierno central. Han decidido no dar lo mismo que han pedido. Han optado por lavarse las manos en una situación que les resulta incómoda", dijo Bartomeu.

Ello obligó a la nueva junta directiva. "En el mediodía de este martes se convocó una reunión de la mesa del voto de censura. Tanto los impulsores de la moción y el presidente de la mesa se han opuesto al cambio de fechas y han asegurado que emprenderían acciones legales contra la junta directiva", argumentó.

Calificó Bartomeu las decisiones "de incomprensibles" y además "irresponsables". "En un momento en el que la Generalitat está tomando decisiones e insinuando el confinamiento del fin de semana, vemos versiones contradictorias. En este momento no encuentor otro calificativo que irresponsables".

El ex presidente del Barcelona aseguró que la decisión de la dimisión es "actuar con responsabilidad". "Teníamos que garantizar la salud de todos. La voluntad de la junta no ha sido nunca la de perpetiarse en el club. Tras la eliminación de la Champions lo fácil era dimitir, pero teníamos que garantizar el futuro del club en medio de una crisis mundial sin precedentes. No podíamos dejar el club en manos de una gestora. ¿Quién hubiera fichado a un técnico o fichar jugadores o asegurar la continuidad de Messi? Como junta teníamos la obligación de hacerlo", incidió.

Si bien no puso una fecha exacta, explicó Bartomeu que han convocado las elecciones "en la primera fecha disponible" según los estatutos. "Una dimisión anticipada hubiera provocado un vacío de poder en unas semanas que había que tomar decisiones de gran calado. No teníamos motivos para dimitir con unas elecciones convocadas en marzo", afirmó el ex presidente.

Justo antes de la dimisión en bloque, Bartomeu y su junta directiva aprobaron los "requerimientos para formar parte de una Superliga Europea". "La decisión de jugar la competición europea deberá ser ratificada en la próxima asamblea. La Superliga Europea de clubes garantizará que el club siga siendo de los socios. El club tiene una solidez indiscutible", espetó.